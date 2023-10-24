В отношении Блиновской начали еще одну налоговую проверку за 2023 год

Налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил ее адвокат Наталия Сальникова в Замоскворецком районном суде Москвы, передал ТАСС.

«В отношении моей подзащитной <…> начата еще одна налоговая проверка за 2023 год», — сказала защитник.

24 октября в судебной инстанции рассматривается ходатайство о продлении блогеру домашнего ареста.

Блиновская приехала на заседание по продлению домашнего ареста во всем черном. По дороге к зданию суда ее окружили журналисты, но она не стала отвечать на их вопросы.

27 апреля Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. В отношении создательницы «Марафона желаний» возбудили уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, а также по факту легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей.

Ранее ФНС открыла Блиновской доступ к ее заблокированным счетам.