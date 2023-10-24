Эксперты описали среднестатистического покупателя квартиры в Москве

Среднестатистический покупатель жилья в Москве – это женатый мужчина в возрасте от 32 до 37 лет, рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Наиболее часто приобретают они квартиры стандарт- и комфорт-класс массового сегмента, отметил он в беседе с RT.

«Как правило, сделки на городском рынке массового сегмента совершают мужчины. При этом основными инициаторами обновления жилищных условий выступают женщины», — утверждает Сырцов.

Доля покупки жилья жителями других регионов, за исключением Подмосковья, в столице невелика. При этом часто этот показатель различен у застройщиков. Это связано с тем, что некоторые компании рекламируют жилье только в городе, а другие ориентируются на рынки и других субъектов.

Наиболее сильно потребительская активность зависит от ипотеки и льготных программ, отмечает эксперт. По его данным, в третьем квартале этого года доля сделок по договорам долевого участия с привлечением жилищных кредитов достигла 84%.

Чаще всего покупатели выбирают в Москве однокомнатные квартиры, на втором месте – студии, на третьем – двушки. Наибольшим спросом пользуются квартиры площадью 30—40 кв. м.

Напомним, за последний год в Москве на 1,5 млн рублей выросла средняя стоимость самых востребованных квартир-новостроек — евродвушек, составив 12,9 млн рублей.

По прогнозам специалистов, до конца этого года темпы роста цен на вторичное жилье в Росси замедлятся, но без резкого снижения стоимости. На рынке первичного жилья также прежнего роста цен не ожидается.