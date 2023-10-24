В Грузии задержали босса итальянской мафии

В Грузии сотрудники полиции задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

По данным корреспондентов, 67-летнего Сгангу в 2020 году заочно осудили в его стране и приговорили к 11 годам лишения свободы. В Италии по тому же делу осудили нескольких человек, в том числе троих братьев и бывших сотрудников правоохранительных органов, которых обвинили в связях с мафией.

Следствие утверждает, что обвиняемые сформировали мафиозное объединение, которое ответственно за различные преступления в Турине.

Сгангу объявили в международный розыск и нашли в Грузии. Данные о задержании итальянского мафиози подтвердил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. Он отметил, что у преступника не было сообщников в Грузии.

В настоящее время проходит процедура экстрадиции.

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