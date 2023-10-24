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Находящийся под следствием наркоторговец устроил побег после судебной экспертизы

Под Тулой ищут сбежавшего от конвоиров подозреваемого в наркоторговле

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Тульской области подозреваемый сбежал от конвоиров после прохождения психиатрической экспертизы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 35-летнего мужчину задержали по подозрению в торговле наркотиками в крупном размере и поместили в тульское СИЗО. Затем подозреваемого отправили на психиатрическую экспертизу в село Петелино. В местную больницу он был доставлен в спецавтомобиле в сопровождении трех конвоиров.

Подследственный сбежал из психиатрической больницы имени Н.П. Каменева уже после прохождения экспертизы. Он, как пишет Shot, выбежал из здания, оттолкнув одного из конвоиров. Тот сделал предупредительный выстрел, когда подозреваемый уже добрался до ограды. После этого конвоир выстрелил в сторону беглеца, который, не обращая на выстрелы внимания, перелез через забор и скрылся в лесу.

После часа поисков россиянина поймали в Туле и доставили в отдел внутренних дел.

Ранее отправленный на принудительное лечение рецидивист сбежал из скорой в Петербурге.

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