В Крыму задержали гражданина Белоруссии за покушение на военнослужащего и нашли у него схрон

Гражданина Белоруссии задержали за покушение на военнослужащего в Крыму. У него нашли схрон с гексогеном и оружием, пишет Telegram-канал Baza.

Покушение произошло 23 сентября. Chevrolet Aveo, который принадлежит военному, подорвали с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) весом 500 г в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал.

Следователи установили, что к взрыву мог быть причастен гражданин Белоруссии 61-летний Вячеслав Пискунов. Мужчина зарегистрирован в Чехии и проживает в Севастополе.

Следователи обыскали жилье подозреваемого в Севастополе и обнаружили схрон. Там нашли электродетонаторы, почти 2 кг гексогена, пистолет-пулемет и 138 патронов. По версии следователей, из компонентов мужчина собрал СВУ и установил бомбу на машину военного.

Пискунов признался в содеянном, его задержали. По данным канала, на него возбудили дело за попытку убийства, хранение взрывчатых веществ и умышленное повреждение имущества.

Ранее в Запорожской области задержали мужчину за попытку подрыва военной колонны.