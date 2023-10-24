Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму задержали гражданина Белоруссии за покушение на военнослужащего и нашли у него схрон

Baza: у подозреваемого в покушении на военного в Крыму нашли схрон с оружием

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Гражданина Белоруссии задержали за покушение на военнослужащего в Крыму. У него нашли схрон с гексогеном и оружием, пишет Telegram-канал Baza.

Покушение произошло 23 сентября. Chevrolet Aveo, который принадлежит военному, подорвали с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) весом 500 г в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал.

Следователи установили, что к взрыву мог быть причастен гражданин Белоруссии 61-летний Вячеслав Пискунов. Мужчина зарегистрирован в Чехии и проживает в Севастополе.

Следователи обыскали жилье подозреваемого в Севастополе и обнаружили схрон. Там нашли электродетонаторы, почти 2 кг гексогена, пистолет-пулемет и 138 патронов. По версии следователей, из компонентов мужчина собрал СВУ и установил бомбу на машину военного.

Пискунов признался в содеянном, его задержали. По данным канала, на него возбудили дело за попытку убийства, хранение взрывчатых веществ и умышленное повреждение имущества.

Ранее в Запорожской области задержали мужчину за попытку подрыва военной колонны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий