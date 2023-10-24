Арбитражный управляющий обвиняется в крупном хищении у Фонда развития территорий

Арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене предъявили обвинение в хищении более 240 млн рублей у публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, пишет РИА Новости.

Помимо Аглинишкене обвинение предъявили Екатерине Мыскиной и Дмитрию Шарифуллину. Каждый из них стал фигурантом дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой; с использованием своего служебного положения; в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2018-2021 годах во время процедуры банкротства компаний-застройщиков Аглинишкене, Мыскина и Шарифуллин присвоили бюджетные деньги Фонда. Общая сумма похищенного составила 240 млн рублей.

Установлено, что подозреваемые указывали в договорах с аффилированными организациями завышенную стоимость за услуги по охране имущества компаний-застройщиков.

До этого Басманный суд в Москве заключил под стражу двух сотрудников Следственного комитета за крупную взятку.

Ранее в Челябинске депутата арестовали по делу о даче взятки перед его отъездом в зону СВО.