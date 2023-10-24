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В Москве вторник будет холодным и облачным

Гидрометцентр спрогнозировал до +4°C и облачность в Москве

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Максим Блинов/РИА Новости

По прогнозу на вторник в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и температура воздуха до +4°C. Это следует из данных сайте Гидрометцентра России.

В течение дня столбики термометров в столице будут показывать +2-4°C, а ночью температура может опуститься до -3°C.

Ветер будет дуть северо-западный и северный со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от нуля до +5°C. Ночью на среду столбики термометров могут опуститься до -5°C.

Также сообщалось, что на этой неделе жизнеобеспечение для россиян может быть нарушено в 16 субъектах четырех федеральных округов России из-за сильных порывов ветра. Прогнозируются порывы до 23 метров в секунду. Синоптики обещают обильные осадки.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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