В Москве вторник будет холодным и облачным

По прогнозу на вторник в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и температура воздуха до +4°C. Это следует из данных сайте Гидрометцентра России.

В течение дня столбики термометров в столице будут показывать +2-4°C, а ночью температура может опуститься до -3°C.

Ветер будет дуть северо-западный и северный со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от нуля до +5°C. Ночью на среду столбики термометров могут опуститься до -5°C.

Также сообщалось, что на этой неделе жизнеобеспечение для россиян может быть нарушено в 16 субъектах четырех федеральных округов России из-за сильных порывов ветра. Прогнозируются порывы до 23 метров в секунду. Синоптики обещают обильные осадки.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.