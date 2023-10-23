Эксперт по безопасности объяснил, как спастись от насильника в такси

Главный эксперт по безопасности в СНГ Эдуард Халилов в интервью Общественной службе новостей дал советы, как обезопасить себя от насильника в такси. В первую очередь, по его словам, девушкам, вызывающим транспорт в одиночку, важно пользоваться исключительно официальными агрегаторами и не голосовать на дороге.

«Человек, который находится в базе крупных агрегаторов, вряд ли изъявит желание даже приставать к девушке, и если даже оно у него появится, оно может быстро заглушиться пониманием потенциальных последствий», — объяснил эксперт.

Также он посоветовал после посадки в такси сразу позвонить близким и предупредить о скором прибытии домой. Водитель, который это услышит, вряд ли пойдет на преступление. Кроме того, Халилов рекомендовал иметь с собой перцовый баллончик и всегда следить за дорогой, чтобы вовремя начать реагировать, если таксист свернет не в нужном направлении.

В сентябре 18-летняя жительница Невского района Санкт-Петербурга обратилась в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Девушка рассказала, что ее пытался изнасиловать водитель такси. По ее словам, во время поездки мужчина молчал, и по дороге домой она задремала. Проснулась горожанка уже у своего подъезда и обнаружила, что находится на переднем сиденье. Оказалось, что водитель перенес девушку туда, чтобы воспользоваться ее беспомощным состоянием.

Ранее в Омске таксисту, который похитил и изнасиловал горожанку, вынесли приговор.