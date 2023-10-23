Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт по безопасности объяснил, как спастись от насильника в такси

Эксперт по безопасности Халилов: бдительность позволит спастись от насильников

close
100%
Shutterstock

Главный эксперт по безопасности в СНГ Эдуард Халилов в интервью Общественной службе новостей дал советы, как обезопасить себя от насильника в такси. В первую очередь, по его словам, девушкам, вызывающим транспорт в одиночку, важно пользоваться исключительно официальными агрегаторами и не голосовать на дороге.

«Человек, который находится в базе крупных агрегаторов, вряд ли изъявит желание даже приставать к девушке, и если даже оно у него появится, оно может быстро заглушиться пониманием потенциальных последствий», — объяснил эксперт.

Также он посоветовал после посадки в такси сразу позвонить близким и предупредить о скором прибытии домой. Водитель, который это услышит, вряд ли пойдет на преступление. Кроме того, Халилов рекомендовал иметь с собой перцовый баллончик и всегда следить за дорогой, чтобы вовремя начать реагировать, если таксист свернет не в нужном направлении.

В сентябре 18-летняя жительница Невского района Санкт-Петербурга обратилась в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Девушка рассказала, что ее пытался изнасиловать водитель такси. По ее словам, во время поездки мужчина молчал, и по дороге домой она задремала. Проснулась горожанка уже у своего подъезда и обнаружила, что находится на переднем сиденье. Оказалось, что водитель перенес девушку туда, чтобы воспользоваться ее беспомощным состоянием.

Ранее в Омске таксисту, который похитил и изнасиловал горожанку, вынесли приговор.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий