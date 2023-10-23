Вирусолог рассказал о готовности новой эффективной вакцины от COVID-19

В России уже разработали новые варианты вакцины от коронавируса, сообщил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, сейчас они ждут одобрения Минздрава. Новые варианты вакцины необходимы для профилактики новых штаммов вируса, при этом массовая вакцинация сегодня не требуется, пояснил он в беседе с НСН.

По словам Аграновского, вакцина должна подходить к вирусу «как ключ к замку». Первая вакцина «Спутник V» изготавливалась для борьбы с нулевым штаммом коронавируса, и поэтому будет не так эффективна против «омикрона», «кракена». Для этого нужны новые варианты вакцины, подчеркнул он.

«Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение, – добавил Аграноский. – Они должны пройти клинические испытания, только после этого они могут быть использованы для вакцинации».

При этом, по мнению вирусолога, россияне могут уже не проходить массовую вакцинацию, а ставить прививки следует преимущественно группам риска – пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

«Пихать ее всем подряд не стоит, настаивать не надо, – подчеркнул вирусолог. – Но этот инструмент защиты должен быть».

Напомним, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что сейчас нет смысла прививаться от коронавирусной инфекции вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Он также пояснил, что эти вакцины неэффективны против нового штамма «пирола», поэтому лучше дождаться появления обновленного препарата.

Ранее в Минздраве также подтвердили, что обновленный «Спутник V» введут в гражданский оборот после подтверждения ее безопасности.