Врач рассказала, кому не стоит употреблять оливковое масло

Оливковое масло не стоит употреблять людям, у которых есть проблемы с печенью, желчнокаменная болезнь и некоторые другие недуги. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Оливковое масло нежелательно употреблять тем, у кого есть проблемы с печенью, камни в желчном пузыре. Из-за этого может быть обострение. Масло является желчевыводящим продуктом. И если есть какие-то проблемы с желчевыводящими путями, то оно в данном случае может быть опасно», — пояснила эксперт.

Кроме того, осторожность при включении этого вида масла в рацион стоит соблюдать гипотоникам. По словам врача, злоупотребление им может снизить артериальное давление.

«Этот продукт содержит почти 900 килокалорий. Поэтому тем, у кого есть проблемы с лишним весом, оливковым, как и любым другим, маслом увлекаться не нужно», — продолжила Соломатина.

Исключить продукт стоит и тем, у кого есть аллергия на оливки, заключила диетолог.

Российский телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников до этого говорил, что оливковое масло является одним из пищевых продуктов, который способен предотвратить деменцию.

Ранее сообщалось, что фенольные соединения из оливкового масла могут улучшить заживление ран.