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В Киеве подтвердили роль спецслужб Украины в гибели лидеров «Оплота» и батальона «Сомали»

WP: спецслужбы Украины и ЦРУ причастны к гибели Жилина и командира «Гиви»

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Валерий Шарифулин/ТАСС/oplot.info

Украинские спецслужбы и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США причастны к организации убийств экс-сотрудника харьковского Управления по борьбе с организованной преступностью, лидера движения «Оплот» Евгения Жилина и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых, пишет The Washington Post.

По информации источников издания, сотрудничество разведведомств США и Украины укрепилось после украинских событий 2014 года и начало совместную работу со Службой безопасности Украины (СБУ) над созданием нового ведомства, целью которого стали бы операции по противодействию России и которое было бы изолировано от других подразделений СБУ — его назвали «Пятым управлением». Оно вербовало информаторов в России и проводило «диверсионные операции и миссии по поимке лидеров сепаратистов и украинских коллаборационистов», а впоследствии решилось и на «более смертоносные действия», а именно организацию убийств.

Так, жертвами «Пятого управления» стал Жилин, которого застрелили в 2016 году в московском ресторане, а год спустя — и Михаил Толстых, пишет WP.

Кроме того, издание заявило, что официальные лица в Киеве подтвердили, что украинская разведка была причастна к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной и экс-капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также к осуществлению ряда диверсий в России.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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