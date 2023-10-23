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В Минстрое назвали число строителей-мигрантов в РФ

Замглавы Минстроя заявил, что на стройках в РФ работает около 800 тыс. мигрантов

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Depositphotos

Общая численность мигрантов, которые задействованы в сфере строительства в РФ, в настоящий момент оценивается примерно в 800 тыс. человек, заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы Минстроя обратил внимание, всего в стране, согласно сведениям Росстата, в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости трудится 10,1 млн человек.

«Из них, конечно, львиная доля людей занимается созданием продукта, то есть рабочих 70-80% в любой организации, а остальные — это то, что обычно называют бэк-офисом, то есть юристы, менеджеры, бухгалтеры и так далее», — объяснил Ломакин.

Более детальной информации Ломакин по ситуации со строительным сектором не приводит.

«Количество мигрантов мы оцениваем примерно в 800 тысяч человек, и именно они занимаются на стройках низкоквалифицированной работой», — добавил он.

Также он пояснил, что в строительной отрасли открыты позиции для 200 тыс. человек.

До этого «Известия» сообщали, что ресторанный бизнес в РФ активно привлекает мигрантов из стран СНГ.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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