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На деревню в Подмосковье совершают набеги беспризорные свиньи

«360»: жители Шатово пожаловались на набеги беспризорных свиней

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AP Photo/Charlie Neibergall

В деревню Шатово в городском округе Серпухов стали совершать набеги беспризорные семьи — на это пожаловались местные жители. До сих пор не удалось точно выяснить, чьи это животные, но их владельцы, очевидно, не справляются с уходом за ними, рассказала телеканалу «360» одна из местных жительниц.

Жители деревни предполагают, что свиньи сбегают с расположенной неподалеку фермы. По словам жительницы, животные и раньше гуляли сами по себе, но осенью стали чаще приходить к жителям и перерывать огороды. Рядом с фермой стоит неприятный запах, ухода за животными нет, отметила женщина.

«Я вчера в деревенском чате предложила, что надо выяснить, что с хозяевами. Ну, если умер хозяин, там же еще кто-то есть, может быть, с их согласия этих хрюшек пустить на тушенку», — сказала жительница.

Самостоятельно ничего жители предпринимать не будут, добавила женщина, подчеркнув, что важнее в этой ситуации обратиться в правоохранительные органы.

Ранее жители Ленинградской области заметили стаю диких кабанов, гуляющих по населенному пункту — поселку Рахья Всеволжского района.

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