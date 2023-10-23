Путин поздравил сотрудников Казначейства РФ со 100-летием контрольных органов Минфина

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием со дня образования контрольно-ревизионных органов министерства финансов России. Поздравление сотрудникам и ветеранам опубликовали на сайте Кремля.

По словам российского лидера, становление и развитие органов неотделимы от истории страны, а также укрепления системы государственного финансового контроля. Представителей этой сферы отличали компетентность, ответственность и личные качества.

«Уверен, что вы и впредь будете бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные традиции, достойно решать поставленные задачи», — отметил Путин.

Он пожелал всем причастным успехов, здоровья, реализации намеченных планов.

До этого Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы заявил о стабилизации ситуации с бюджетом страны и его профиците в августе. Также президент отметил, что российская экономика по итогам года может вырасти на 2,5% — 2,8% несмотря на пессимистичные прогнозы.

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