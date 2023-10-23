Украина попросила у Индонезии электрогенераторы

Власти Украины попросили у Индонезии сотни электрогенераторов, чтобы пережить зиму. Об этом сообщает портал Liputan6.

Согласно информации портала, к властям Индонезии обратился замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин. Он попросил обеспечить Украину несколькими сотнями электрогенераторов, чтобы страна смогла пережить зиму.

«Мы пользуемся возможностью, чтобы понять ситуацию и подготовиться к ее осложнению. Очевидно, что существует большая потребность в генераторах, которые помогут вырабатывать энергию, когда электричество отключится... Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов», — пояснил замминистра.

Он добавил, что в этот раз в его повестку в Индонезии вошло обсуждение вопросов продовольственной безопасности и зерновых инициатив.

До этого научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг предсказал Украине новые трудности зимой из-за действий России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.