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Украина попросила у Индонезии электрогенераторы

Liputan6: Украина попросила у Индонезии электрогенераторы, чтобы пережить зиму

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Gleb Garanich/Reuters

Власти Украины попросили у Индонезии сотни электрогенераторов, чтобы пережить зиму. Об этом сообщает портал Liputan6.

Согласно информации портала, к властям Индонезии обратился замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин. Он попросил обеспечить Украину несколькими сотнями электрогенераторов, чтобы страна смогла пережить зиму.

«Мы пользуемся возможностью, чтобы понять ситуацию и подготовиться к ее осложнению. Очевидно, что существует большая потребность в генераторах, которые помогут вырабатывать энергию, когда электричество отключится... Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов», — пояснил замминистра.

Он добавил, что в этот раз в его повестку в Индонезии вошло обсуждение вопросов продовольственной безопасности и зерновых инициатив.

До этого научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг предсказал Украине новые трудности зимой из-за действий России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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