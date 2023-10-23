Соловьеву присвоили звание Героя ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву», — написал Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что кроме информационного фронта, на котором журналист активно поддерживает Донбасс уже долгие годы, Соловьев часто бывает на передовой во время проведения спецоперации.

По словам Пушилина, мало осталось мест, где телеведущий ВГТРК не побывал, но его большая часть его помощи «остается за кадром».

С 2012 года Соловьев ведет телепрограмму «Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале »Россия-1», с 2018 года – еженедельную авторскую программу «Москва. Кремль. Путин».

20 октября военный суд Москвы получил первое дело о покушении на Соловьева. Его фигуранта, Василия Стрижакова, обвиняют по шести статьям, включая покушение из корыстных побуждений, незаконные оборот и изготовление оружия, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ, а также — участие в террористической организации.

Ранее стало известно, за что Соловьев уволил Сатановского.