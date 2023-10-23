В сектор Газа прибыли грузовики с гумпомощью от Туниса

Грузовики с гуманитарной помощь, которую для палестинцев отправил Тунис, прибыли на территорию сектора Газа. Об этом сообщает агентство Tunis Afrique Presse (TAP).

В материале указано, что 22 октября грузовики пересекли границу Египта и сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». При этом в основном отправленная Тунисом гуманитарная помощь состоит из коробок с лекарственными препаратами и детским молоком, отметили авторы публикации.

«Посольство [Туниса] выразило благодарность властям Египта и признательность за их усилия по доставке тунисской помощи палестинскому народу в Газе», — говорится в статье.

20 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил КПП «Рафах», чтобы лично проконтролировать отправку первой партии гуманитарной помощи в сектор Газа.

На следующий день официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил о пропуске в сектор Газа грузовиков с гуманитарной помощью. Тем не менее он подчеркнул, что поставки топлива в палестинский анклав были запрещены.

22 октября в сектор Газа направилась вторая группа грузовиков, которые перевозили гуманитарную помощь. Вечером в тот же день американский телеканал CNN сообщил, что в палестинский анклав прибыли еще 14 транспортных средств с товарами первой необходимости.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещали, что отправка гуманитарных колонн в сектор Газа будет продолжаться.