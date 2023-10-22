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Фермеры Молдавии хотят возобновить протесты и требовать запрета ввоза зерновых с Украины

Молдавские фермеры дали властям неделю на решение о запрете ввоза зерна с Украины

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РИА Новости

Фермеры Молдавии потребовали от правительства решить в семидневный срок вопрос с введением запрета на импорт зерновых с Украины, передает ТАСС.

«Требуем запретить импорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника как минимум до 31 марта 2024 года и разрешить транзит зерновых и масличных культур с Украины только по железной дороге», — говорится в заявлении аграриев по итогам прошедшего в Кишиневе конгресса.

Фермеры также требуют, чтобы Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела мораторий на штрафы и взыскание долговых обязательств с малых и средних предприятий, производящих зерновые и масленичные культуры, а также просят увеличить фонд развития сельского хозяйства до 3 млрд леев ($157 млн) и выделять ежегодно на его финансирование не менее 4% от расходной части госбюджета.

В июне молдавские фермеры вышли на протесты в разных регионах страны, перекрыв дороги колоннами тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники. Они жаловались на то, что многие хозяйства оказались на грани банкротства, так как не смогли реабилитироваться после засухи 2022 года.

При этом президент Молдавии Майя Санду заявляла, что власти не могут закрыть ввоз зерновых с Украины по требованию фермеров.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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