Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По ее данным, сигнал тревоги в регионе был объявлен в 00:01 (совпадает с мск).

До этого Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки украинского дрона в Брянской области. Беспилотный летательный аппарат сбили российские средства ПВО.

По данным министерства, средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью.

В ночь на 11 октября над Брянской областью сбили два украинских беспилотника. Накануне Минобороны РФ сообщило о пресечении еще одной атаки БПЛА в регионе. По имеющимся данным, все БПЛА не достигли заданных целей.

До этого украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Курской области.

6 октября стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 320 украинских дронов за неделю.

3 октября ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. «Зафиксировано три прилета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено одно домовладение», — уточнил курский губернатор.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий