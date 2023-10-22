В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По ее данным, сигнал тревоги в регионе был объявлен в 00:01 (совпадает с мск).

До этого Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки украинского дрона в Брянской области. Беспилотный летательный аппарат сбили российские средства ПВО.

По данным министерства, средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью.

В ночь на 11 октября над Брянской областью сбили два украинских беспилотника. Накануне Минобороны РФ сообщило о пресечении еще одной атаки БПЛА в регионе. По имеющимся данным, все БПЛА не достигли заданных целей.

До этого украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Курской области.

6 октября стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 320 украинских дронов за неделю.

3 октября ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. «Зафиксировано три прилета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено одно домовладение», — уточнил курский губернатор.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.