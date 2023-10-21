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Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

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Global Look Press

Глава областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук написал в своем Telegram-канале, что в регионе был поврежден объект инфраструктуры.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он.

До этого сообщалось, что в трех областях Украины — Днепропетровской, Николаевской и Харьковской — объявлена воздушная тревога.

Также 20 октября произошел взрыв в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.

В начале октября взрывы произошли в Кривом Роге Украины. Вилкул тогда сообщил, что вся важная инфраструктура, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

Также взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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