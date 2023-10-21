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Более 300 человек госпитализировали после массового отравления в Турции

В Турции 350 человек попали в больницу после массового отравления

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Depositphotos

В Турции 350 граждан обратились в больницу с отравлением после того, как попробовали еду от местной компании. Об этом сообщает Haber Global.

Инцидент произошел в городе Маниса. По предварительной информации, причиной стала еда, которую на рабочие места пострадавшим доставляла местная организация.

После произошедшего местные надзорные органы посетили производство компании и взяли пробы продуктов. О результатах экспертиз не сообщается.

На данный момент 321 пациент выписан. Еще 29 находятся на лечении, но их жизни ничего не угрожает.

В управлении здравоохранения выразили надежду, что подобные инциденты больше не повторятся.

Ранее в Петербурге мать напоила ребенка йодом вместо сиропа от кашля.

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