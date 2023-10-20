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В Петербургском метрополитене прокомментировали реакцию Маска на «Автово»

Сотрудников Петербургского метрополитена обрадовала реакция Маска на «Автово»

Восхищенная реакция американского бизнесмена Илона Маска на станцию метро «Автово» вызвала радость у сотрудников ГУП «Петербургский метрополитен». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает РИА Новости.

Представители метрополитена уточнили, что у них нет официального аккаунта в социальной сети X (бывший Twitter). В связи с этим они не могут напрямую написать предпринимателю.

«Но мы рады, что станция «Автово» вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание «подземные дворцы» наши станции носят вполне заслуженно», — подчеркнули в пресс-службе.

19 октября в аккаунте Culture Critic появилась публикация о петербургской станции метро «Автово». В материале было указано, что так должны выглядеть все станции метро в мире.

После этого глава компании SpaceX поставил данной публикации эмодзи, который означает стопроцентное согласие с написанным. В результате комментарий бизнесмена стал самым популярным среди оставленных к этому посту.

Строительство станции метро «Автово» завершилось в 1955 году. От других станций ее отличает наличие 46 колонн, 30 из которых облицованы мрамором и еще 16 облицованы декоративными пластинами из литого стекла.

Ранее путевая обходчица назвала мифом наличие гигантских крыс в тоннелях метрополитена.

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