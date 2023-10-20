Россиянам рассказали о погоде в регионах в ноябре

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала, какой будет погода в разных регионах страны в ноябре.

Согласно ее прогнозу, последний осенний месяц окажется неустойчивым, с резкими провалами в холод.

На большей части территории страны, кроме Поволжья и Коми, температура воздуха останется в пределах климатической нормы, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях даже превысит норму, указала синоптик.

Что касается Москвы, то ноябрьская температура там прогнозируется в пределах нормы. Ночами будет 1-6 градусов холода, днем — в районе нуля. Несмотря на это, при похолоданиях ночная температура будет падать до 15 градусов мороза, а днем воздух не прогреется выше 10 градусов тепла.

Паршина добавила, что осадков в ноябре будет меньше, нежели в октябре, при похолоданиях выпадет снег.

До этого москвичей предупредили о смене погоды в выходные.

Ранее москвичам рассказали, пойдет ли снег до конца октября.