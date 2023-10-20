Аналитик объяснил, зачем WhatsApp добавил новый функционал

Разработчики добавили в мессенджер WhatsApp возможность заводить несколько аккаунтов с помощью разных сим-карт. Принимая такое решение, они в первую очередь отталкивались от пожеланий самих пользователей, отметил в беседе с телеканалом «360» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По словам эксперта, сегодня у пользователей есть запрос на эту функцию, так как это удобно, к примеру, для разделения рабочего и личного общения.

При этом эксперт напомнил, что при использовании двух аккаунтов нельзя забывать о безопасности.

«В любом случае, аккаунты желательно максимально разводить, — добавил он. — Тут есть два момента. Первый — удобство использования. Второй — безопасность. Наверное, каждый пользователь должен понять, что ему важнее и удобнее».

Аналитик добавил, что разработчики, вероятно, просчитали риски и предприняли профилактические меры, которые помогут избежать кражи сразу двух аккаунтов. Для переключения между двумя аккаунтами пользователям все равно придется перелогиниться или вводить дополнительный код, добавил он.

Напомним, о появлении новой функции стало известно накануне. Разработчики подчеркнули, что она позволит не выходить из мессенджера при каждой смене аккаунта и не носить с собой два телефона сразу.

Ранее также сообщалось, что в WhatsApp изменили способ отправки голосовых и видеосообщений.