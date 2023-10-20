Сексолог оценил, могут ли некоторые продукты действовать как афродизиаки

Мнение о том, что некоторые продукты, включая устрицы, шоколад, имбирь и орехи, являются афродизиаками, потому что в них содержатся вещества, способные повысить либидо, является ошибочным. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», врач-сексолог Дмитрий Орлов.

По его словам, влияние на то, что некоторые продукты действуют как афродизиаки, оказывают положительные эмоции от такой еды. Такое эмоциональное состояние и будет поддерживать и усиливать либидо. Кроме того, воздействовать на либидо может и небольшая доза алкоголя. Однако вместе с тем алкоголь может тормозить физиологические реакции — эрекцию и развитие оргазма, предупредил Орлов.

«Своеобразным афродизиаком в вашей жизни может стать все, что угодно, если это вызывает положительные эмоции и встроено в ритуал, где вы с трепетом ожидаете сексуального удовольствия. Например, им может стать взаимодействие с партнером, при котором вы обсуждаете и планируете свой секс, развивая доверие в паре», — сказал врач.

Врач-сексолог, психотерапевт научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько до этого рассказал «Газете.Ru», что наука не нашла подтверждающих эффектов от продуктов-афродизиаков в день приема. Однако, по его словам, их можно использовать в постоянном рационе, так как здоровое питание, содержащее витамины и микроэлементы, поможет всегда поддерживать организм в хорошем состоянии.

Ранее уролог предостерег мужчин от повышения либидо афродизиаками.