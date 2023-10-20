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СК заочно предъявил обвинение националисту Хунке в геноциде мирных граждан

СК РФ заочно предъявил выступавшему в парламенте Канады нацисту Хунке обвинения

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CBC

Следственный комитет РФ заочно предъявил бывшему военнослужащему дивизии СС «Галичина», 98-летнему Ярославу Хунке обвинение в геноциде мирного населения на территории Украины в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«Заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке», — говорится в публикации.

Согласно данным следователей, пенсионер будет объявлен в международный розыск.

Согласно сообщению СК РФ, следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ было получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой Хунка проходил службу.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции Хунки. Глава оборонного ведомства указал, что власти Канады и несколько международных организаций ранее официально признали его принадлежность к военным преступникам.

Ранее в Канаде заявили, что выдать нациста Хунку России невозможно.

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