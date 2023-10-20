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Стало известно, какие обследования нужно пройти после 55 лет для профилактики инфаркта

Врач Ярцева: людям старше 55 лет важно проходить кардиологическое обследование

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Shutterstock

Людям старше 55 лет важно проходить медицинские обследования, чтобы выявить возможные патологии, в том числе, оценить риск развития инфаркта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Всем людям старше 55 лет рекомендуется пройти кардиологическое обследование. Сделать ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи. Также проверить холестерин и сахар, чтобы иметь понимание о состоянии своей сердечно-сосудистой системы. Это базовые вещи», — перечислила врач.

По ее словам, если результаты какого-либо обследования укажут на наличие проблем со здоровьем, важно регулярно наблюдаться у врача. Эксперт также перечислила меры, которые помогут снизить риски развития инфаркта. В частности, она советует избавиться от лишнего веса, больше двигаться, правильно питаться и избавиться от вредных привычек.

«Нервы также очень влияют на развитие инфаркта. Выброс гормонов стресса вызывает сужение сосудов. И если есть уже изначально какая-то сердечно-сосудистая патология, то даже незначительное повышение кортизола может привести к серьезным последствиям», — заключила Ярцева.

Ученые из Университета Южной Австралии (UniSA) до этого выяснили, что колебания давления в течение дня и недели могут быть связаны с повышенным риском деменции и болезней сердца.

Ранее врач рассказала, сдача каких анализов поможет выявить многие болезни на ранней стадии.

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