Врач рассказала о полезных свойствах квашеной капусты

Квашеная капуста обладает бактерицидными свойствами, потому что в ней содержится молочная кислота, способная уничтожить токсины. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Квашеная капуста — это классная штука, если вы ее хорошо переносите. Но ее стоит долго и тщательно пережевывать, у нас нет второй челюсти внизу. Это пробиотический продукт. Там есть молочная кислота, она санирует кишечник, обладает бактерицидным действием против любой дряни, которая случайно попадает в кишечник с едой, водой, немытыми руками», — отметила эксперт.

Врач рекомендует есть данный продукт в обед, потому что потребление квашеной капусты на ужин может привести к задержке жидкости. Кроме того, ее не стоит есть людям, у которых есть проблемы с желудком, заключила Дианова.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что от квашеной капусты лучше отказаться людям с гипертонией и заболеваниями почек. При подобных недугах этот продукт может быть вредным из-за большого содержания соли, объяснила она.

Ранее врач перечислила продукты, которые помогут улучшить работу пищеварительной системы.