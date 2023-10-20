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В России назвали самые красивые регионы в октябре

RT: Санкт-Петербург стал лидером рейтинга самых красивых мест в РФ в октябре

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Санкт-Петербург и Ленинградская область возглавили рейтинг регионов по красоте в октябре. Также в топ-3 оказались Алтай и Иркутская область, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Туту.ру».

В Санкт-Петербурге туристам советуют походить по музеям, экскурсиям по крышам, съездить в Петергоф, Царское Село и Гатчину. В Ленинградской области рекомендуется отдать предпочтение экотропам и крепостям, среди которых – Копорье, Орешек, Ям и Старая Ладога.

На втором месте по красоте осенью – Алтай. Здесь россиянам советуют побывать на Телецком озере, посетить Марсианскую долину и место слияния Чуи и Катуни.

Замыкает тройку лидеров рейтинга Иркутская область. Туристам советуют побывать на озере Байкал, посетить Шаман-камень, Байкальский музей и Свято-Никольскую церковь, а также мистический остров Ольхон.

В список самых привлекательных в октябре регионов России также вошли Адыгея, Калининградская область, Карелия, Ставропольский край и Нижегородская область.

Напомним, по данным аналитиков, самыми популярными направлениями у россиян для внутреннего туризма являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Казань и другие города.

В Российском союзе туриндустрии сообщали, что в ноябре жители России также планируют заграничные поездки в ОАЭ, Турцию, Египет, Таиланд, Абхазию, Индию и Китай.

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