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Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу МИД Дании

Глава МИД Дании рассказал блогерам о секретных переговорах по Украине

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Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. Запись разговора блогеры опубликовали в официальной группе Вконтакте в рамках авторской программы «Шоу ВиЛ». В ходе беседы министр признался о существовании секретных переговоров об обмене ряда территорий Украины на обеспечение ее безопасности.

Блогеры позвонили Расмуссену и представились ему высокопоставленными африканскими чиновниками. В разговоре с пранкерами глава МИД Дании признал, что контрнаступление Украины идет не так успешно, как ожидалось.

Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский «в определенный момент скорректирует ситуацию» и заявит о начале переговоров.

«Когда начнутся мирные переговоры или война закончится, мы, конечно, поддержим Украину в формировании новой архитектуры безопасности», — отметил Расмуссен, добавив, что будет сделано все возможное, чтобы включить Украину в состав европейской семьи.

При этом чиновник отметил, что если Украина станет членом ЕС, «это будет иметь огромные последствия».

«Мне известно, что ходят слухи о существовании секретных планов, согласно которым предполагается обмен Украиной территорий на обеспечение национальной безопасности. Я осознаю, что это влечет за собой множество последствий. В частности, это последствия глобального характера», — сказал глава МИД Дании.

Кроме того, Расмуссен рассказал блогерам об итогах своего недавнего визита в Кению.

«Совсем недавно я приступил к реализации новой стратегии внешней политики и безопасности, и ее частью станет пересмотр нашего взаимодействия с Африкой. Мы также усиливаем наше дипломатическое представительство. В ближайшие несколько лет мы увеличим расходы на содержание дипломатических представительств за рубежом», — поделился он.

На вопрос о том, как Дания отнеслась к требованиям Польши разместить у себя американское ядерное оружие, глава МИД Дании дал ясно понять, что мнение его страны в этом вопросе европейскими партнерами не учитывается.

«Я должен быть честен: Дания не самая большая страна в мире. Нас 6 млн человек. Мы не можем принимать важные решения», — заявил чиновник.

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