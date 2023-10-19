В Турции заявили о готовности создать полевой госпиталь для раненых палестинцев

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна готова создать полевой госпиталь для оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий палестинцам. Об этом он рассказал в ходе переговоров с иорданским коллегой Фирасом аль-Хавари, сообщается на сайте ведомства.

По словам турецкого министра, одной из ключевых тем встречи стала необходимость оказания медицинской помощи жителям сектора Газа. При этом он добавил, что Анкара и Амман начали обсуждать возможные пути решения данного вопроса.

«Я передал своему иорданскому коллеге, что мы готовы создать полевой госпиталь и обеспечить при необходимости авиаперевозку раненых в мою страну для дальнейшего обследования и лечения», — подчеркнул Коджа.

Также он добавил, что турецкая сторона может организовать поставку лекарств и оборудования в полевой госпиталь. Кроме того, Анкара намерена обеспечить поддержку врачей и другого медицинского персонала.

15 октября папа Римский Франциск призвал к созданию гуманитарных коридоров для жителей сектора Газа. Понтифик заявил, что дети и женщины не должны становиться пострадавшей стороной из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее в турецком МИД заявили о готовности республики стать гарантом мира для Палестины в случае урегулирования конфликта.