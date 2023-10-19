Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили о готовности создать полевой госпиталь для раненых палестинцев

Глава Минздрава Коджа: Турция готова создать полевой госпиталь для жителей Газы

close
100%
Turkish Health Ministry/Reuters

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна готова создать полевой госпиталь для оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий палестинцам. Об этом он рассказал в ходе переговоров с иорданским коллегой Фирасом аль-Хавари, сообщается на сайте ведомства.

По словам турецкого министра, одной из ключевых тем встречи стала необходимость оказания медицинской помощи жителям сектора Газа. При этом он добавил, что Анкара и Амман начали обсуждать возможные пути решения данного вопроса.

«Я передал своему иорданскому коллеге, что мы готовы создать полевой госпиталь и обеспечить при необходимости авиаперевозку раненых в мою страну для дальнейшего обследования и лечения», — подчеркнул Коджа.

Также он добавил, что турецкая сторона может организовать поставку лекарств и оборудования в полевой госпиталь. Кроме того, Анкара намерена обеспечить поддержку врачей и другого медицинского персонала.

15 октября папа Римский Франциск призвал к созданию гуманитарных коридоров для жителей сектора Газа. Понтифик заявил, что дети и женщины не должны становиться пострадавшей стороной из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее в турецком МИД заявили о готовности республики стать гарантом мира для Палестины в случае урегулирования конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий