Россияне ответили, нужно ли переименовывать села с оскорбительными названиями

Большинство россиян положительно отнеслись к инициативе переименовать оскорбительные названия населенных пунктов, таких как Лох, Пуково и Бухалово, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,9 тыс. человек.

Более половины (54%) опрошенных сказали, что решение об этом должны принимать местные жители, потому что именно их это касается в большей степени.

«Местным решать. Ведь не всегда название означает то, что другим слышится», — отметила участница опроса.

Четверть россиян считают, что переименовать населенные пункты можно без учета мнения местного населения. По их мнению, это позволит избавиться от названий деревень и сел, над жителями которых смеются и издеваются.

Еще 11% предложили оставить старые названия, но прекратить называть оскорбительными и неприличными словами новые поселения. Оставшиеся 10% респондентов уверены, что ничего менять не нужно, поскольку все это является историей России.

19 октября фракция «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предлагается переименовать оскорбительные названия населенных пунктов. Авторы инициативы предлагают установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей наименований, а также предоставить представительным органам муниципальных образований полномочия принимать решения о переименовании населенных пунктов.

Ранее стало известно, что в селе Лох отказались менять название населенного пункта.