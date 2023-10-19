В Тбилиси очевидцы сообщили о массовой драке с участием Дани Милохина

Тиктокер Даня Милохин пострадал в драке с жителями Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Ниношвили. Молодой человек зашел в одну из местных точек общепита за кофе, приобрел напиток и вышел на улицу. Там, как сообщили очевидцы, блогер заглянул в окно одного из домов.

Хозяину помещения это не понравилось, после чего он вышел к Милохину. Местный житель потребовал, чтобы тиктокер уехал из страны. В результате завязалась драка, к которой впоследствии присоединились еще несколько человек.

Спустя некоторое время участников удалось разнять. Обращаться в полицию Милохин не стал.

Ранее приемный отец блогера заявил, что власти не дают ему защититься в суде.