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В Тбилиси очевидцы сообщили о массовой драке с участием Дани Милохина

Mash: на блогера Даню Милохина напали в центре Тбилиси

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Dream Team House - Music/YouTube

Тиктокер Даня Милохин пострадал в драке с жителями Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Ниношвили. Молодой человек зашел в одну из местных точек общепита за кофе, приобрел напиток и вышел на улицу. Там, как сообщили очевидцы, блогер заглянул в окно одного из домов.

Хозяину помещения это не понравилось, после чего он вышел к Милохину. Местный житель потребовал, чтобы тиктокер уехал из страны. В результате завязалась драка, к которой впоследствии присоединились еще несколько человек.

Спустя некоторое время участников удалось разнять. Обращаться в полицию Милохин не стал.

Ранее приемный отец блогера заявил, что власти не дают ему защититься в суде.

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