В Тбилиси очевидцы сообщили о массовой драке с участием Дани Милохина

Тиктокер Даня Милохин пострадал в драке с жителями Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на улице Ниношвили. Молодой человек зашел в одну из местных точек общепита за кофе, приобрел напиток и вышел на улицу. Там, как сообщили очевидцы, блогер заглянул в окно одного из домов.
Хозяину помещения это не понравилось, после чего он вышел к Милохину. Местный житель потребовал, чтобы тиктокер уехал из страны. В результате завязалась драка, к которой впоследствии присоединились еще несколько человек.
Спустя некоторое время участников удалось разнять. Обращаться в полицию Милохин не стал.
Ранее приемный отец блогера заявил, что власти не дают ему защититься в суде.