Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Разработчик игры World of Tanks объявил сбор денег на помощь Украине

Разработчик игры World of Tanks начал собирать деньги на помощь Украине

close
100%
wargaming.net

Разработчик компьютерных игр Wargaming, которому принадлежит популярный проект World of Tanks, объявил о начале сбора денежных средств для оказания помощи Украине. Заявление появилось на сайте компании.

В сообщении указано, что теперь у пользователей есть возможность приобрести специальные игровые наборы. Деньги от их продажи студия намерена передать представителям украинских властей, уточняется в заявлении.

При этом ожидается, что средства потратят на закупку машин скорой помощи и другой техники. Для заключения соответствующих сделок будет использована платформа United24, которую до этого запустило правительство страны.

«За последние полтора года Wargaming внесла пожертвования на помощь мирному украинскому населению, в том числе один миллион долларов был передан на медицинскую помощь и оборудование», — добавили в компании.

Согласно полученной информации, указанные наборы появились в игре World of Tanks и нескольких ее разновидностях. Также оказать материальную помощь украинским властям смогут пользователи игр World of Warplanes, World of Warships и World of Warships: Legends.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Европейский союз должен продолжить финансирование Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий