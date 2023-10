Разработчик игры World of Tanks объявил сбор денег на помощь Украине

Разработчик компьютерных игр Wargaming, которому принадлежит популярный проект World of Tanks, объявил о начале сбора денежных средств для оказания помощи Украине. Заявление появилось на сайте компании.

В сообщении указано, что теперь у пользователей есть возможность приобрести специальные игровые наборы. Деньги от их продажи студия намерена передать представителям украинских властей, уточняется в заявлении.

При этом ожидается, что средства потратят на закупку машин скорой помощи и другой техники. Для заключения соответствующих сделок будет использована платформа United24, которую до этого запустило правительство страны.

«За последние полтора года Wargaming внесла пожертвования на помощь мирному украинскому населению, в том числе один миллион долларов был передан на медицинскую помощь и оборудование», — добавили в компании.

Согласно полученной информации, указанные наборы появились в игре World of Tanks и нескольких ее разновидностях. Также оказать материальную помощь украинским властям смогут пользователи игр World of Warplanes, World of Warships и World of Warships: Legends.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Европейский союз должен продолжить финансирование Украины.