В Минздраве призвали отказаться от рекламы искусственных подсластителей

В России нужно отказаться от рекламирования искусственных подсластителей, в частности, аспартама и ацесульфама. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

«Я сам спокойно употребляю аспартам и ацесульфам, так как сахар я ограничиваю. Прямых данных о каких-то очень неблагоприятных вещах я не читал в научной литературе. Но рекламировать их тоже не надо. Надо из двух зол выбирать меньшее. Если у тебя диабет или ожирение, то, конечно, выбор за сахоразаменителями», — сказал эксперт.

При этом диетолог подчеркнул, что выбирать необходимо разрешенные и проверенные препараты, прием которых не приведет к неблагоприятным эффектам.

В середине июля агентство Всемирной организации здравоохранения по изучению рака объявило искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном. При этом Директор Департамента питания и безопасности пищевых продуктов Франческо Бранка отметил, что эпизодическое потребление аспартама, скорее всего, не представляет опасности для большинства людей.

Ранее россиян предупредили об опасности подсластителей аспартам и ацесульфам в напитках.