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В Петербурге дан старт строительству парка для электробусов на 400 мест

Первую площадку парка для электробусов в Петербурге откроют в следующем году

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Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

В Петербурге начали строить первый на Северо-Западе страны парк для электробусов, старт процессу дал глава региона Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации губернатора. Объект рассчитан на 400 машин, заряжать электробусы будут по ночам.

Парк разместится в производственной зоне «Ржевка» в Красногвардейском районе города, рядом находится электроподстанция высокого напряжения — это позволит использовать необходимую мощность для обслуживания техники.

«По поручению президента мы существенно обновили парк городского общественного транспорта. Петербург — лидер в России по количеству автобусов на газомоторном топливе. Весь новый подвижной состав отличается повышенной безопасностью и комфортом. А самое главное — он экологичный. Наш приоритет на ближайшее будущее — электробусы. Они уже выходят на линии нашего города», — сказал Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что такие машины – бесшумные, разгоняются быстрее обычного автобуса и легко маневрируют в плотном потоке.

«Цвет новых электробусов будет зеленым. Это цвет экологии. Его выбрали сами горожане в результате открытого голосования», — добавил глава региона.

Запуск пройдет в два этапа, первую площадку парка откроют уже в следующем году.

На двух площадках разместятся производственные корпуса и зоны технического обслуживания подвижного состава, помещения для персонала и стоянки для электробусов, оборудованные зарядными устройствами.

Строительство парка позволит направить новый экологически чистый транспорт сразу в несколько районов Петербурга: Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский.

Кроме того, будет создано порядка 1,5 — 2 тыс. рабочих мест.

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