Самолет МЧС РФ привез в Египет гумпомощь для жителей Газы

В египетской город Эль-Ариш прилетел спецборт Ил-76 МЧС России, на борту которого находится гуманитарная помощь для жителей сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Спецборт ведомства прилетел из подмосковного аэродрома Раменское.

В данный момент самолет готовится к разгрузке. После передачи организации Красного Полумесяца Египта гуманитарная помощь будет направлена в сектор Газа.

Город Эль-Ариш находится недалеко от границы с Палестиной.

Как сообщал заместитель главы МЧС Илья Денисов, ведомство доставит 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. В анклав поступят мука, сахар, рис, макаронные изделия.

19 октября также сообщалось, что больницы в секторе Газа испытывают острую нехватку лекарств, медицинских принадлежностей и расходных материалов.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.