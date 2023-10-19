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Патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны

Патриарх Кирилл выразил сожаление из-за неспособности людей жить без войны

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Игорь Палкин/РИА «Новости»

Человечество, по всей видимости, не способно существовать без вооруженных конфликтов. Об этом на фестивале «Вера и слово» в зале церковных соборов храма Христа Спасителя заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

Как следует из слов главы Русской православной церкви (РПЦ), развязывание войн свидетельствует о падшей природе человека. Священнослужитель выразил сожаление в связи с данным фактом и в то же время указал, что люди могут и должны принимать меры для минимизации гуманитарного вреда от ведения боевых действий.

«Особенно когда речь идет о народах, вышедших из единой крещальной купели, объединенной общей историей — я имею в виду народ России и Украины», — подчеркнул патриарх.

Также в ходе встречи с участниками форума он обратил внимание на заинтересованность стран Запада в затягивании украинского конфликта. США и их союзники продолжают игнорировать призывы различных религиозных общин к восстановлению мира, отметил Кирилл.

По его словам, западные государства пренебрегают даже соответствующими заявлениями представителей Римско-католической церкви. Одновременно с этим они пытаются обвинять РФ в агрессии и разжигании конфликтов, резюмировал глава РПЦ.

Ранее депутаты Верховной рады приняли в первом чтении законопроект о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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