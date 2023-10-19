В Петрозаводске записали крики ребенка на всю улицу и попросили полицию вмешаться

В Петрозаводске полицейские проверяют информацию о домашнем насилии после публикации видео с криками ребенка из соседнего дома. Запись появилась в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» во «ВКонтакте» 18 октября.

По словам автора видео, жуткие крики слышатся по ночам из дома №6 на бульваре Интернационалистов.

«Очень часто просто душераздирающе кричат маленький ребенок и его мать, слышен грохот на весь двор! Я пыталась вычислить квартиру, чтобы вызвать полицию, но по крикам это сделать сложно. Я живу в доме напротив, крики слышны даже у меня в квартире, не выходя на балкон», — пожаловалась горожанка.

Известно, что в полицию по этому поводу никто пока не обращался. Тем не менее, как пишет «Столица на Онего», в МВД Карелии пообещали изучить публикацию и провести проверку.

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