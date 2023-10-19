МЧС России доставит несколько тонн гуманитарного груза для жителей Газы

МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Об этом сообщил заместитель главы МЧС Илья Денисов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства страны.

Спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш в Египте.

Как заверил Денисов, российская гумпомощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.

В анклав поступят мука, сахар, рис, макаронные изделия.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.