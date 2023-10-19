ФСБ задержала жителя Приморья за передачу Украине данных о военных объектах

Сотрудники УФСБ в Приморье задержали жителя Владивостока, которого заподозрили в передаче Украине сведений о военных объектах региона. Об этом сообщили РИА Новости в управлении.

По данным ведомства, мужчина сам вышел на представителей спецслужб Украины и предложил им свои услуги. По заданию украинских кураторов мужчина собирал и передал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморского края.

Сотрудники спецслужбы отметили, что мужчина полностью осознавал, что передача этих данных грозит безопасности РФ. На него возбудили уголовное дело за госизмену. Обвиняемый находится под стражей.

До этого в Орле задержали мужчину, совершившего несколько диверсий на объектах транспорта и связи по заданию Службы безопасности Украины, в отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. Отмечается, что 38-летний подозреваемый получал инструкции по организации диверсий через мессенджер.

Ранее в Госдуме заявили, что Чубайс совершил госизмену.