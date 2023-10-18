Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молодой человек справил нужду в море и был оправдан судом

В Германии суд оправдал юношу, который справил нужду в Балтийское море

close
100%
Freepik.com

В Германии молодой человек обжаловал штраф за мелкое хулиганство в водах Балтийского моря. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Молодой человек отдыхал с друзьями на одном из пляжей Балтийского побережья. Там он решил помочиться в воду, после чего его обязали выплатить €60.

Нарушитель решил обжаловать решение правоохранителей. Суд встал на его сторону, так как на этой территории не запрещено справлять нужду в море ночью. При этом фигуранта практически не было видно, следственно, никто из случайных свидетелей не мог почувствовать себя оскорбленным.

Добивался ли молодой человек каких-либо выплат от выписавших ему штраф полицейских, не уточняется.

Ранее пассажир самолета сорвал рейс из-за того, что испачкал туалет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий