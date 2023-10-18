Молодой человек справил нужду в море и был оправдан судом

В Германии молодой человек обжаловал штраф за мелкое хулиганство в водах Балтийского моря. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Молодой человек отдыхал с друзьями на одном из пляжей Балтийского побережья. Там он решил помочиться в воду, после чего его обязали выплатить €60.

Нарушитель решил обжаловать решение правоохранителей. Суд встал на его сторону, так как на этой территории не запрещено справлять нужду в море ночью. При этом фигуранта практически не было видно, следственно, никто из случайных свидетелей не мог почувствовать себя оскорбленным.

Добивался ли молодой человек каких-либо выплат от выписавших ему штраф полицейских, не уточняется.

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