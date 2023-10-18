В Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар, пишет Mirror.

По данным СМИ, самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из Амстердама в Манчестер, уже находился на взлетно-посадочной полосе, когда пилота укусил комар. Пассажирка этого рейса рассказала, что сначала вылет просто задерживался, а потом к людям вышел пилот.

«Он сказал нам, что его укусил комар, и он хочет, чтобы весь самолет продезинфицировали, чтобы подобный инцидент не повторился в небе», — вспоминает женщина.

Позже пассажирам сообщили, что рейс задерживается по техническим причинам. Единственную компенсацию, которую получили клиенты авиакомпании, был ваучер на питание на сумму $4.

«Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа — наш высший приоритет», — прокомментировали инцидент в EasyJet.

Ранее в Мексике рейс задержали на два часа из-за роя комаров в самолете.