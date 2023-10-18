Володин предложил готовить школьников к отношениям и семье

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в школах нужно ввести занятия по воспитанию мальчиков, где они будут готовиться к отношениям, семье и стать отцами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе, в семье, и к женщине», — сказал спикер Госдумы.

По его словам, молодые люди сейчас не стремятся заводить семью. Володин отметил, что молодежь «заводит кошечек и живут», но в 40 лет они не станут заводить семью, потому что будут этого бояться.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании материнского капитала для реконструкции малоэтажных домов, вроде таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и других объектов капитального строительства с отдельным входом.

В законопроекте прописано, что на реконструкцию таунхауса можно использовать не более 50% средств материнского капитала за один раз — при этом семье будет необходимо предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть соцвыплаты на те же цели можно будет направить не ранее чем через полгода.

Ранее демограф спрогнозировал России «вторичное эхо» маткапитала и рост рождаемости.