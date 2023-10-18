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Крупные аэропорты Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва

BFMTV: шесть аэропортов во Франции эвакуировали после угроз взрыва

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Benoit Tessier/Reuters

Крупные французские аэропорты эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

«По данным Главного управления гражданской авиации, в каждом из аэропортов ввели запрет за взлет самолетов», — уточнило издание.

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва воздушных гаваней Лилля, Тулузы, Ниццы, Нанта. Кроме того, в этом же списке аэропорты Бове вблизи Парижа и Брон, неподалеку от Леона. В публикации обратили внимание, что в аэропорту Лилля угрозы получили по электронной почте утром 18 октября.

В середине осени туристические объекты Франции часто становятся объектами атаки анонимных телефонных террористов. 14 октября эвакуировали Лувр и Лионский вокзал. Дважды приостанавливали работу Версальского дворца из-за подозрительного звонка. В стране сейчас действует максимальный уровень террористической угрозы после вооруженного нападения на людей в учебном заведении в коммуне Аррас.

Ранее двоих граждан Белоруссии задержали после нападения на учителя во Франции.

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