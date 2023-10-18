На Украине арестовали активы экс-главы «Мотор Сич»

Дело против бывшего главы компании «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева передали в суд и арестовали активы на $328,7 млн. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности <…> завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента «Мотор Сич», — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество на общую сумму более 12 млрд гривен ($328,7 млн). В СБУ обратили внимание, что задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В начале февраля экс-главе завода «Мотор Сич» предъявили новое обвинение. Генпрокуратура Украины заподозрила Богуслаева в содействии ДНР.

В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в отношении Богуслаева персональные санкции.

В мае бывший глава «Мотор сич» просил включить его в список на обмен с Россией.

Ранее Винницкий авиационный завод передали в управление «Мотор Сич», принадлежащей МО Украины.