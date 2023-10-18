На корпоративах в России стали реже проводить фуршеты и банкеты с алкоголем

В России в последние годы изменился формат проведения корпоративов. Так, компании чаще отказываются от фуршетов и банкетов, рассказал «Общественной службе новостей» карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Раньше корпоратив подразумевал организацию банкета с большим количеством спиртного, а сейчас корпоративные «ивенты» стали служить пропагандой определенной миссии компании, отметил Валинуров.

«То есть это больше отчетное мероприятие, на котором подводятся итоги года и составляются планы на следующий год», — пояснил он.

По мнению эксперта, корпоративы помогают сотрудникам социализироваться и получше узнать друг друга в неформальной обстановке. Особенно актуально это стало на фоне недавно пережитой обществом самоизоляции во время пандемии, подчеркнул он.

«Это всегда является плюсом, когда рядовой сотрудник может общаться с руководством бизнеса. Это вызывает больше доверия к компании и является определенной нематериальной мотивацией», — подчеркнул Валинуров.

По его мнению, особенно благоприятно на мотивацию работников влияют конкурсы на «лучшего сотрудника года», награждение за успехи и результаты.

Напомним, на будущий год почти треть (32%) российских компаний заложили бюджет на корпоративы. При этом более 20% компаний не планируют организовывать вечеринки для своих сотрудников, а 39% еще не определились.

Сами россияне ранее заявляли, что им стали меньше нравиться корпоративы — каждый второй участник соответствующего опроса признался, что последнее такое мероприятие «прогулял».