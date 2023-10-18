Почти треть россиян хотят сократить количество рабочих часов в неделю

Россияне хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю – о таком желании заявили 31% участников опроса, проведенного «Работой.ру». Еще 30% выступили за уменьшение числа рабочих задач, а 29% хотят перейти на удаленный или гибридный формат работы, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования. Участие в нем приняли 2,9 тыс. россиян из разных регионов страны.

Меньше времени тратить на звонки и совещания хотели бы 22% респондентов. Еще 17% заявили, что хотят чаще встречаться с друзьями и родственниками.

В среднем жители России удовлетворены балансом между работой и личной жизнью на 2,95 балла из 5, причем самые высокие баллы – в сфере торговли и транспорта, а самые низкие – у финансистов и сотрудников банковского сектора.

От 41 до 50 часов в неделю работе уделяют 37% участников опроса, каждый четвертый работает 31-40 часов в неделю. До 60 часов на работу тратят 14% россиян, от 11 до 30 часов и менее 10 часов – по 6% респондентов.

Напомним, в Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. С такой инициативой выступила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что с учетом цифровизации эффективность труда выросла, из-за чего эту сферу следует пересмотреть.

Сообщалось также, что с января по март россияне работали по 38 часов 30 минут в неделю, что стало рекордом как минимум с 2010 года.