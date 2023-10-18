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Сибиряк украл духи на 30 тысяч рублей и опохмелился ими

Под Красноярском рецидивист украл духи на 30 тысяч рублей и выпил их

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Shutterstock

Под Красноярском рецидивист похитил из дома женщины духи на 30 тысяч рублей и выпил их, чтобы опохмелиться. Об этом сообщает «МВД 24».

Инцидент произошел в деревне Таскино. В полицию обратилась 46-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный разбил окно в ее доме и украл три флакона с дорогими духами.

Злоумышленника нашли в течение 40 минут с момента прибытия следственно-оперативной группы на место преступления — полицейский пес привел инспектора-кинолога к дому 48-летнего местного жителя, который ранее был судим за имущественные преступления. При обыске в жилище мужчины нашли три пустых флакона из-под парфюма.

Выяснилось, что он ремонтировал крышу дома, откуда пропали духи. Во время работы мужчина ощутил острую потребность опохмелиться, но не нашел в жилище алкогольных напитков. Он заметил три флакона с парфюмом и выпил их.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о краже. Мужчина признался, что это был «самый дорогой опохмел в его жизни».

Ранее москвич отравился корвалолом из-за запрета жены употреблять алкоголь.

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