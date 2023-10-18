В Петербурге проводят обыски у соучастников банды, которая избивала прохожих

Полиция ведет обыски у возможных соучастников азербайджанской банды, которая нападала на прохожих в южной части Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУСК по городу.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления», — указано в сообщении.

17 октября задержаны четверо молодых людей из одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. До этого, 16 октября, полиция задержала еще одного подозреваемого в избиении петербуржцев. По его словам, он выкладывал материалы знакомых. Таким образом юноша хотел повысить активность в своем сообществе, но сделать это в результате не удалось.

Ранее полиция задержала пятерых участников азербайджанской банды в Санкт-Петербурге.

Ранее в интернете появилось видео, на котором неизвестные избивают прохожих в Петербурге.